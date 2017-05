PORADY EKSPERTÓW

zapytaj eksperta z działu Budowa

Dobór, montaż i konserwacja systemów kominowych

PORADY EKSPERTA

Doradza ekspert z firmy KONEKT

Jeżeli komin został zamontowany poprawnie, to nie ma żadnych zbędnych pustaków, które można by wyciąć. Nie wyobrażam sobie jak by pani chciała obniżyć trójnik tnąc ceramikę. To...