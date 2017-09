Kominki i kozy na pellety. Bezpieczny i ekologiczny sposób ogrzewania domu

Zabezpieczenie kominków i kaset na pellety

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych kominków i kóz na drewno należy unikać dotykania korpusu urządzenia podczas działania albo – jeśli jest to konieczne – używać odpowiednich zabezpieczeń.

Obudowa, szyba, uchwyt drzwiczek oraz rury przyłączeniowe nagrzewają się na tyle mocno, że mogą spowodować oparzenie.

Ekopiece i ekokasety na pellety są wyposażone w zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa, tak aby w razie awarii jednego elementu lub uszkodzenia przewodu spalinowego nie doszło do uszkodzenia całego urządzenia ani do powstania szkód w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń w pracy urządzenia albo przy podawaniu peletów jego praca zostaje natychmiast przerwana.

Główne zabezpieczenia mechaniczne to:

wakuostat – dokonuje dokładnego pomiaru ciśnienia (ciągu) w przewodzie spalinowym i w razie problemów z ciągiem lub w razie zatkania przewodu daje sygnał do wyłączenia obwodu ładowania paliwa;

termostat – w przypadku przegrzania zbiornika spowodowanego nieprawidłowym funkcjonowaniem podajnika ślimakowego daje sygnał do wyłączenia obwodu ładowania paliwa.

Jeśli brak napięcia trwa kilka sekund, piece i kasety na pelety rozpoczynają na nowo normalny tryb pracy. Gdy przerwa w dostawie energii elektrycznej trwa kilka minut, czujniki odnotowują temperaturę wygaszania, system sterowania rozpoczyna fazę wygaszania, w ciągu około 15 minut ogień zostaje wygaszony i piec przestaje działać.

Sposoby ogrzewania przez kominki i kozy na pellety

Piece i kasety na pellety, podobnie jak wkłady na drewno, mogą ogrzewać dom na dwa sposoby – ogrzewając powietrze albo wodę do instalacji centralnego ogrzewania.

Ekopiece z systemem ogrzewania powietrza mają odpowiednio dobrane do swojej mocy wentylatory z płynną regulacją obrotów, które nadmuchują ogrzane powietrze do pomieszczenia. Niektóre modele mają wbudowany układ sterujący obiegiem powietrza umożliwiający nadmuch ogrzanego powietrza zarówno do pomieszczenia, w którym jest urządzenie, jak i do innych pomieszczeń przez system dystrybucji gorącego powietrza (DGP).

Kominki na pellety z płaszczem wodnym

Do współpracy z instalacją centralnego ogrzewania są przeznaczone urządzenia z tak zwanym płaszczem wodnym, czyli wymiennikiem, w którym jest podgrzewana woda tłoczona następnie do instalacji c.o., oraz osprzętem umożliwiającym pełną kontrolę układu c.o.

Ekopiece i kominki na pellety: opinie

W Polsce piece i kominki na pellety są wciąż niedocenianym elementem wyposażenia domów. Jednak wymóg zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym sprawia, że szanse na ich rozpowszechnienie są coraz większe. Oferta firm jest na tyle ciekawa i zróżnicowana, że wkrótce i w naszym kraju pelety powinny się stać powszechnym paliwem stosowanym nie tylko w kotłowniach, ale właśnie w kominkach i piecach. Urządzenia te są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych kominków na drewno pod względem estetyki, kosztów instalacji i eksploatacji, a przede wszystkim wygody użytkowania i komfortu.