Jak oszczędzać wodę? Dobre sposoby na oszczędzanie wody w domu

Oszczędzanie wody: perlator, czyli siła prostej nasadki

Najłatwiej rozpocząć oszczędzanie wody, stosując perlator. Można kupić gotową baterię z perlatorem lub zamontować nasadkę na baterii, która nie była w nią wyposażona. Działanie perlatora polega na wytworzeniu mieszaniny wodno-powietrznej, zmniejszającej udział wody w strumieniu wypływającym z baterii. Oszczędność wody jest możliwa dzięki mechanizmowi redukującemu jej przepływ oraz specjalnej dyszy napowietrzającej, która miesza wodę z powietrzem. Strumień wody na pierwszy rzut wygląda tak samo jak ten, który przywykliśmy oglądać na co dzień, jednak woda wymieszana jest z milionami pęcherzyków powietrza, co pozwala na ograniczenie strumienia wody przy jednoczesnym zwiększeniu jego objętości oraz siły spłukiwania. W efekcie zużywamy mniej wody, oszczędzając pieniądze i środowisko.

Dostępne są zestawy, w skład których wchodzą: perlator umywalkowy (daje do 50% oszczędności zużycia wody), perlator zlewozmywakowy przegubowy (do 40% oszczędności) oraz reduktor przepływu do słuchawki prysznicowej (do 60% oszczędności). Urządzenia te mają znormalizowane gwinty, dzięki czemu pasują do większości typów armatury. Montaż oraz konserwacja jest prosta i nie wymaga pomocy hydraulika. Jeśli kupujemy nowe baterie, zainwestujmy w te, które są już wyposażone w perlator. Mają je zarówno modele nowoczesne, jak i retro. Perlator nie sprawdza się jednak w wypadku baterii wannowych, gdyż zmniejszając zawartość wody w strumieniu, niepotrzebnie wydłużamy czas napełniania wanny. Im dłużej bowiem trwa nalewanie wody, tym szybciej się ona wychładza, co powoduje straty energii. Szybkie napełnianie wanny ułatwiają baterie dwuuchwytowe, które mają wydjaność 40 l na minutę, i nowoczesne baterie podtynkowe z wylewkami w formie kaskady (50 l na minutę).

Z baterii umywalkowej bez perlatora wypływa 10-12 l wody na minutę, z perlatorem 7-8 l. Korzystając ze zwykłej baterii zlewozmywakowej, zużywamy 12-15 l wody na minutę, perlator pozwala zmniejszyć jej ilość do 7 l.

Tyle zyskasz. Używając baterii z perlatorem kaskadowym, podczas krótkiego mycia rąk (15 s) oszczędzamy 1-2 l wody (30-60%). W ciągu roku można zaoszczędzić 15 m3 wody, czyli ponad 100 zł. Perlator o ograniczonym przepływie wody pozwala zaoszczędzić nawet 350 zł rocznie.

Jak oszczędzać wodę w domu. Zainwestuj w wodooszczędne baterie i spłuczki

Jeśli chcesz oszczędzać wodę w domu zainwestuj w dobre wyposażenie łazienki i kuchni - baterie z funkcjami oszczędzającymi zużycie wody.

Z tradycyjnej baterii prysznicowej wypływa 15-20 l wody na minutę. 5-minutowy prysznic oznacza więc zużycie minimum 75-100 l wody. Wymieniając słuchawkę prysznicową na wodooszczędną, możemy zaoszczędzić 50-70% – przez tę z napowietrzaczem przepływa 6-10 l wody na minutę. Podczas 5-minutowego natrysku zużyjemy więc zaledwie 30-50 l wody.

Oszczędzanie wody - przycisk eko. Kolejnym sposobem na ekologiczne użytkowanie wody jest stosowanie baterii wyposażonych w specjalny przycisk zwany eko. Jest on umieszczony z tyłu lub z boku baterii. Ich działanie polega na zablokowaniu głowicy baterii w taki sposób, że możemy nią poruszać tylko w pewnym ograniczonym polu, co zmniejsza strumień wody o 40%. W przypadku prysznica warto zastosować reduktor przepływu wody, który wkręca się między wężem słuchawki a baterią. W ten sposób zmniejszamy zużycie wody do 8-9 l na minutę.

Aby uzyskać maksymalny wypływ wody z baterii (13-14 l/min), trzeba go wcisnąć. Po zakręceniu wody przycisk automatycznie wraca do poprzedniego położenia. Po ponownym odkręceniu wody z wylewki wypływa 5-7 l/min. W ten sposób ograniczamy strumień o blisko 50%. Ogranicznik wypływu wody to element, w który wyposażone jest wiele współczesnych baterii. Jego działanie polega na zablokowaniu głowicy baterii w taki sposób, że możemy nią tylko poruszać w ograniczonym polu. Blokada ogranicza ilość wypływającej wody, pozwalając zmniejszyć jej strumień o 40%. Nowością jest wkład regulacyjny ze stopniowym ustawianiem intensywności strumienia wody. Zmniejsza on zużycie wody i energii do 50%. Wyczuwalny opór uchwytu przy jego podniesieniu kształtuje przepływ wody na poziomie pięciu litrów na minutę, co jest zupełnie wystarczające do zwykłego mycia rąk. Dopiero gdy po przełamaniu tego oporu podniesiemy uchwyt wyżej, osiągając drugi poziom, z kranu popłynie więcej wody. W trybie oszczędnego korzystania z wody (poziom pierwszy) popłynie do pięciu litrów wody na minutę, w trybie korzystania komfortowego (poziom drugi) można korzystać z pełnego jej strumienia.

Oszczędzanie wody - baterie termostatyczne. Oprócz funkcji utrzymywania stałej temperatury wypływającej wody mają one wbudowany przycisk, który zmniejsza jej strumień. Dzięki takiej baterii można szybko ustawić temperaturę wody i zamknąć jej dopływ. Bateria jednouchwytowa za pomocą mieszaczy wody ciepłej i zimnej pozwala zaoszczędzić około 30% wody.



UWAGA! Gdy bierzemy kąpiel, zależy nam, by wanna jak najszybciej napełniła się wodą o pożądanej temperaturze. Jeśli czas napełniania wanny wydłuża się, woda stygnie i w ten sposób tracimy ciepło. Bateria wannowa powinna mieć więc duży przepływ wody: lepsze od jednouchwytowych są dwuuchwytowe, które mają wydajność 40 l na minutę, i podtynkowe w formie kaskady – 50 l.



Oszczędzanie wody - baterie bezdotykowe. Są wyposażone w fotokomórkę, która automatycznie steruje włączaniem i wyłączaniem wody. Przestaje ona lecieć po określonym czasie lub strumień jest zamykany, kiedy cofamy ręce spod wylewki. Dzięki niej łatwiej wyeliminować takie nawyki jak mydlenie rąk czy mycie zębów w czasie, gdy woda płynie z kranu.

Oszczędzanie wody - spłuczki na miarę potrzeb. Dzisiaj standardem są już przyciski dwudzielne umożliwiające spłukiwanie miski ustępowej całą objętością wody w spłuczce – zwykle jest to 6 albo 9 l –lub ograniczenie jej zużycia o połowę – odpowiednio 3 do 4,5 l. Zamiast podziału przycisk może mieć funkcję stop pozwalającą na zatrzymanie spłukiwania w dowolnym momencie.

Oszczędzanie wody - baterie jednouchwytowe. Mieszają wodę ciepłą i zimną, dzięki czemu można zmniejszyć jej zużycie nawet o 30%.