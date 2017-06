Drzwi tarasowe. Jak wybrać wygodne w użytkowaniu, bezpieczne i energooszczędne drzwi tarasowe?

Komfort tkwi w szczegółach

Im wyjście na taras wygodniejsze – tym chętniej korzystamy z uroków wypoczynku na świeżym powietrzu. Wybierając system, w którym wykonane zostaną drzwi tarasowe, warto pamiętać, że im większe przeszklenie planujemy, tym większy jego ciężar należy założyć, co może się wiązać z trudniejszym sterowaniem jego skrzydłami. W przypadku drzwi o wielkopowierzchniowych skrzydłach najlepiej sprawdzą się systemy przesuwne. Są one wyposażane w specjalne mechanizmy ułatwiające otwieranie i zamykanie tj. cichojezdne wózki, na których poruszają się kwatery – w takie elementy wyposażone są np. okna Vetrex Slide 82 i 70, czy aktywne rozwórki z wymuszonym działaniem, stosowane w systemie Vetrex Patio Automatic, dociskające skrzydło do ramy na całej szerokości podczas zamykania i odpychające je podczas otwierania, dzięki czemu nawet większymi drzwiami można poruszać za pomocą jednej ręki. Możliwe jest również w przypadku systemu Vetrex Slide zainstalowanie automatycznego mechanizmu sterowania skrzydłami. Wówczas drzwi poruszają się za pomocą elektrycznego silnika. Takie rozwiązanie należy zaplanować już na etapie zamawiania stolarki, w celu ukrycia w ramie wszelkich kabli i silników.