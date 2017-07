Innowacyjny, bezlegarowy system tarasowy. Deski kompozytowe, które sprawdzą się na każdym tarasie

Szybki i prosty montaż systemu S-Board

Montaż systemu S-Board jest zaskakująco szybki i tak prosty, że każdy jest w stanie wykonać go samodzielnie – w rekordowo krótkim czasie i bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Jedną z najistotniejszych jego zalet jest to, że można go układać na zastanym podłożu, niezależnie od tego, czy jest to wylewka betonowa, kostka brukowa czy nawet płytki ceramiczne. Ważne, aby podłoże było stabilne i miało zachowany co najmniej 2% spadek. Spodnia warstwa desek jest wyposażona w specjalne kanały drenażowe dla zapewnienia właściwego odprowadzenia wody.