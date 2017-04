Przygotowanie kosiarki spalinowej do sezonu

Po pierwsze musimy dokonać wymiany oleju silnikowego. Olej pozostawiony przez okres zimowy w kosiarce utracił swoje właściwości smarne, dlatego niezbędna jest jego wymiana przez rozpoczęciem prac w ogrodzie. Wymiany oleju możemy dokonać na własną rękę albo zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanego serwisu. Jeśli sami planujemy wymienić olej silnikowy powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia takie jak np. specjalny klucz imbusowy do otwarcia korka spustowego albo alternatywnie pompkę do odsysania zużytego oleju. Pamiętajmy o tym, aby przed wymianą na parę minut uruchomić kosiarkę. Po procesie wymiany musimy także pomyśleć o jego utylizacji.

Po drugie należy również pamiętać o przeprowadzeniu kontroli noża tnącego. Uszkodzony nóż, ze śladami uderzeń, należy wymienić na nowy. Nie zapominajmy przy tym o konieczności ostrzenia noża i jego wyważania. Czynności te najlepiej wykona wyspecjalizowany serwis, a trawnik w Twoim ogrodzie odwdzięczy się piękną, soczystą zielenią.

Sprawdź również: akcesoria do kosiarek >>