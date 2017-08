Jak przygotować drewno opałowe? Niezbędne urządzenia i akcesoria

Przydatne akcesoria dodatkowe

Do obracania kłód czy transportu drewna najlepiej sprawdzą się specjalne obracaki. Dzięki stabilnym koziołkom do cięcia przygotowanie drewna opałowego i przycinanie kłody jest bardziej komfortowe. Koziołki do cięcia są dostępne w różnych wykonaniach, z drewna lub metalu.

Precyzyjne uderzenie, czyli wybór odpowiedniej siekiery

Pocięte drewno wymaga jeszcze porąbania. W tej czynności najlepiej sprawdzą się siekiery i toporki. Na rynku znajdziemy ich bogaty wybór. Możemy wybrać specjalistyczne modele przeznaczone do okrzesywania, ścinki i łupania. Wszystkie charakteryzuje odpowiednia forma i właściwy do danego zadania ciężar. Młot do łupania najlepiej nada się do rozłupywania pociętych kłód drewna.