Ocieplenie domu od wewnątrz. Wybieramy materiały termoizolacyjne do ocieplenia ścian wewnętrznych

Zwykle na ocieplenie domu od wewnątrz decydujemy się w sytuacji, gdy nie możemy zastosować popularnej metody lekkiej mokrej, polegającej na przyklejeniu do elewacji styropianu lub wełny i ułożeniu tynku cienkowarstwowego. Gdy chcemy zachować starą oryginalną elewację, wykonaną na przykład z pięknych cegieł lub kamienia, musimy zaizolować ściany od wewnątrz. Ocieplenie wewnętrzne to także dobre rozwiązanie dla właścicieli zimnych mieszkań w blokach, jeśli administrator budynku nie ma zamiaru ocieplić całego budynku od strony zewnętrznej.

Ocieplanie od wewnątrz najczęściej wykonuje się podczas rewitalizacji budynków zabytkowych, gdyż umożliwia zachowanie oryginalnego wyglądu zewnętrznego obiektu.

Izolowanie ścian od wewnątrz jest bardzo wymagającym zabiegiem z punktu widzenia fizyki budowli i przepisów przeciwpożarowych. Stosowane czasami do ocieplenia ścian bloczki klejone od wewnątrz wymagają zastosowania dość grubej warstwy oraz specjalnych materiałów wykończeniowych i dodatkowo obciążają stare konstrukcje.



Firma Kingspan do ocieplenia domu od wewnątrz poleca płytę Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna. Jest to płyta z pianki rezolowej zespolonej z płytą gipsową-kartonowo grubości 12,5 mm. Pod płytą gipsowo-kartonową znajduje się gruba folia aluminiowa stanowiącą konieczną w tym układzie paroizolację. Płyty K17 mocuje się do rusztu, który spełnia również rolę dylatacji. Taki układ warstw eliminuje zawilgocenie i rozwój grzybów między ocieleniem i ścianą.

Firma Kingspan wykonuje dla inwestorów obliczenia cieplno-wilgotnościowe analizując układ warstw danej przegrody. W celu uniknięcia błędów wykonawczych wykonawca jest wyposażany w szczegółową instrukcję montażu ocieplenia od wewnątrz, a w przypadku szczególnie trudnych projektów prowadzone są szkolenia na budowie.