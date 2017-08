Jak zbudować prosty sufit podwieszany, który łączy w sobie funkcję ocieplenia i wykończenia?

Sprawdź też:

Prosty montaż płyt sufitowych

Do montażu wystarczą profile, między którymi układa się płyty, podkładki montażowe oraz wkrętarka. Instalacja nie wymagaja stosowania specjalistycznego sprzętu, ani odzieży ochronnej. Tak ułożone płyty Megaplus B same w sobie stanowią estetyczne wykończenie poddasza. Jeśli wykorzystamy je w pomieszczeniach gospodarczych, nie musimy się obawiać o ich zabrudzenia, ponieważ płyty są zmywalne. Ciężar 1 m3 materiału to około 30 kg, więc transport płyt nie jest kłopotliwy.

Płyty Megaplus B mają ponad 90% cel zamkniętych, co sprawia, że są bardzo odporne na wilgoć, a poza tym zachowują swoje wymiary i kształty na długie lata.



Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.kingspaninsulation.pl