Pianka rezolowa kontra tradycyjne ocieplenie. Co lepsze?

W świetle rosnących wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym i innym przegrodom budowlanym, często pojawia się temat doboru odpowiednich technologii i materiałów termoizolacyjnych. Aby spełnić nowe przepisy, trzeba stosować coraz grubsze warstwy izolacji termicznej, które zabierają miejsce i zmniejszają ilość światła dziennego wpadającego przez okna.

Pogrubione izolacje ścian utrudniają też zachowanie wymaganych odległości od granicy działki, od innych budynków lub pasa drogowego. W sytuacji domu budowanego na małej działce zachowanie minimalnej wymaganej prawem odległości ściany od granicy działki mierzonej z uwzględnieniem grubości izolacji może być kłopotliwe. Jeszcze większym wyzwaniom muszą stawić czoła inwestorzy decydujący się na termomodernizację istniejących już budynków. Wymiar domu po ociepleniu może się zwiększyć nawet o 30-40 centymetrów.

Superciepła izolacja: płyty z pianki rezolowej

Najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem jest stosowanie nowoczesnych, wysokoefektywnych termoizolacji. Do takich należy płyta z pianki rezolowej Kingspan Kooltherm K5 Izolacja Ścian. Pianka rezolowa ma najniższą wartość współczynnika przewodzenia ciepła spośród dostępnych na rynku termoizolacji do ścian, lambda ʎ = 0,020 W/(mK). Dzięki temu materiał ten izoluje dwukrotnie skuteczniej niż tradycyjne materiały izolacyjne, co przekłada się na grubość izolacji – jest ona prawie dwukrotnie cieńsza przy zachowaniu tej samej izolacyjności.

