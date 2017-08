Poddasze użytkowe bez mostków termicznych. Jak sprytnie ocieplić poddasze?

Montaż rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe

Wieszaki do profili suchej zabudowy są przykręcane za pomocą wkrętów bezpośrednio do krokwi przez płyty; duża wytrzymałość płyt na ściskanie pozwala na solidne ich osadzenie. Wieszaki te umożliwiają przymocowanie profili ¬ do płyt kartonowo-gipsowych tak by tworzyły równą powierzchnię, niezależnie od odchyłek powstałych na poziomie konstrukcji dachu.