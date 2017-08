Montaż płytek na elewacji: instrukcja. Jak samodzielnie przeprowadzić metamorfozę elewacji

Montaż płytek elewacyjnych: przygotowanie ścian

Przed przystąpieniem do kładzenia płytek z gotową fugą należy oczyścić ścianę. W miarę możliwości powinno się usunąć poprzednie warstwy farby i wygładzić powierzchnię. Następnie należy całość zagruntować i pozostawić na dobę do wyschnięcia – dzięki temu zabiegowi klej będzie lepiej przytrzymywał płytki. Kolejnego dnia można zabrać się do klejenia okładziny na elewacji. Każdą płytkę przed umieszczeniem na ścianie należy oczyścić od spodu – to sprawi, że jej powierzchnia będzie gładka. Następnie można przystąpić do tworzenia elewacji.

Klejenie płytek elewacyjnych

Klejenie płytek elewacyjnych należy zacząć od narożników, wówczas łatwiej będzie dopasowywać kolejne elementy. Pracę najlepiej zacząć od dołu i układać najpierw linie poziome i rzędami zmierzać ku górze. Ważne jest zwracanie uwagi na odpowiednie ułożenie fug (ku górze) – każdy element posiada przedłużenia z dwóch stron i trzeba je układać w taki sposób, żeby w efekcie końcowym wszystkie płytki były otoczone spoiną. Odpowiednie nakładanie kleju jest kwestią szczególnie istotną, gdyż decyduje o trwałości całej elewacji. Umieszcza się go na spodzie płytki za pomocą pacy grzebieniowej, która pozostawia pofalowaną fakturę kleju na płytce. Po dociśnięciu klej rozłoży się równomiernie na całym elemencie, zapewniając mu idealną trwałość i stabilność.

Ważne jest, żeby klej pokrywał minimum 80% powierzchni spodu. Nadmiar kleju, który wypłynie poza położoną okładzinę można usunąć szpachelką i wykorzystać do dalszej pracy. Jeśli natomiast płytkę trzeba dociąć, należy zrobić to za pomocą piły kątowej – zapewni ona precyzyjne cięcie.