Urządzamy salon - przestrzeń dla miłośników stylu klasycznego

Kamień dekoracyjny w salonie

W tworzeniu wystroju salonu niezwykle ważne są ściany, które okalają przestrzeń i stanowią największy, „widoczny” element wnętrza. Idealną propozycją przy aranżowaniu tradycyjnego salonu są kamienne dekoracje ścienne, dodające smaku aranżacji, czyniąc ją bardziej wyrafinowaną. Stegu w swojej ofercie ma produkty, spełniające oczekiwania osób szukających klasycznych i sparwdzonych rozwiązań. Trzy linie kamienia dekoracyjnego: CRETA, NEPAL i CAIRO wpisują się w założenia eleganckiej aranżacji, dodając smaku poprzez swoją ciekawą strukturę.

Sprawdź też:

Firma Stegu ma bardzo zróżnicowaną ofertę, więc bez trudu znajdziemy produkty pasujące do stylu naszego wnętrza. Kolekcja CRETA to białe, jednolite kamienne bloki z naturalnymi przebarwieniami, kolekcja płytek NEPAL kusi ciepłymi akcentami, zaś VENEZIA to wyszukana forma dekoracji kamiennych przykuwająca uwagę podłużnymi, gęsto kładzionymi elementami i segmentami kontrastującymi. Pamiętajmy, że pokrywanie całych ścian kamienną płytką to tylko jedna z wielu opcji. Płytki imitujące kamień wyglądają równie ciekawie w towarzystwie farby lub drewnianych paneli. Kamień dekoracyjny można wykorzystać do zaznaczania funkcjonalnych stref w pomieszczeniu, np. części telewizyjnej lub jadalnianej.

Sprawdź też: