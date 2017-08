5 pomysłów na modyfikację projektu gotowego: zmiany bez ingerencji w konstrukcję domu

Większość pracowni projektowych wydaje do gotowej dokumentacji bezpłatną zgodę autora na dokonanie zmian w projekcie, które służą dostosowaniu go do lokalnych warunków i konkretnej działki. Inwestorzy i osoby prywatne często korzystają z takiej możliwości adaptacji projektu gotoego, aby zwiększyć funkcjonalność domu lub poprawić jego wygląd. Oto 5 pomysłów na modyfikację projektu bez znacznej ingerencji w konstrukcję budynku.

1. Zmiana układu ścianek działowych

Zanim inwestor rozpocznie budowę domu – po konsultacji z architektem – może zmienić w projekcie układ ścianek działowych. W ten sposób może zyskać większą przestrzeń w salonie lub z dwóch pomieszczeń uzyskać jedno duże. Ścianki działowe pozwalają dostosować wnętrze domu do potrzeb mieszkańców – można je swobodnie przesuwać, dostawiać nowe lub usuwać istniejące.

2. Zmiana materiału elewacyjnego w przypadku domu w stylu tradycyjnym

Autor projektu domu bierze pod uwagę funkcjonalność i estetykę elewacji, ale wybór materiałów wykończeniowych jest tak naprawdę dowolny. Nawet jeśli planowany budynek będzie miał tradycyjną bryłę, można wyróżnić go spośród innych, dobierając pasującą do całości fasadę – niekoniecznie ze zwykłego tynku.

Sprawdź też:

Alternatywą dla cienkowarstwowych i zwykłych tynków są płytki elewacyjne, których szeroką gamę można znaleźć w ofercie firmy Stegu. Do projektów domów tradycyjnych pasują płytki imitujące kamień wapienny, które nawiązują do architektury charakterystycznej dla terenów górskich