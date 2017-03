Nowości w ofercie GEBERIT

Toaleta myjąca Geberit AquaClean Mera

Toaleta dostępna jest w wersji Classic oraz Comfort. To produkt, który wyznacza zupełnie nowe standardy higieny i komfortu. Imponuje estetycznym wyglądem i wyróżnia się szeregiem inteligentnych funkcji, które poprawiają komfort użytkownika. Modele AquaClean Mera – Classic i Comfort – są wykonane z wysokiej jakości materiałów, mają opływowe linie i płynne przejścia. Chromowane powłoki tworzą wrażenie płynności, które pogłębia również gra odbijających się w nich refleksów świetlnych. Toaleta myjąca stanowi mocny akcent, który harmonijnie wtapia się we wnętrze łazienki. Dzięki zastosowaniu wyrafinowanej technologii wszystkie przyłącza wody i prądu są ukryte w obudowie. To model toalety myjącej, który nie przestaje zadziwiać, bez względu na to, jak często jest używany.