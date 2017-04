System rynnowy w doskonałym stanie. Czyszczenie i konserwacja rynien

Czyszczenie rynien i przegląd orynnowania

Aby zachować drożność rynien, przynajmniej dwa razy w roku warto wspiąć się po drabinie i usunąć z nich zalegające śmiecie. Rury można czyścić wtłaczając w nie wodę z węża ogrodowego, od strony sztucerów. Zaniedbanie tych obowiązków może mieć przykre skutki. Zatory mogą prowadzić do wylewania się wody poza rynnę i powstawania na ścianach domu brudnych zacieków. W skrajnych przypadkach woda może wnikać pod okap, zawilgacając drewno i materiał ociepleniowy. Do czyszczenia rynien stalowych nie wolno używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić ich powłokę. Czyszczenie, to także okazja do przeglądu stanu technicznego orynnowania. Zaniepokoić powinny wszelkie zarysowania lub uszkodzenia mechaniczne, a także brak równomiernego spadku rynien w stronę sztucera odbierającego z nich wodę. Pierwszy przegląd i czyszczenie zaplanuj wczesna wiosną, a drugi późna jesienią.