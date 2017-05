Rynny ukryte w elewacji. System Galeco Bezokapowy okiem eksperta

System Galeco BEZOKAPOWY jest rozwiązaniem coraz częściej wybieranym przez architektów i inwestorów. Co jest w nim takiego ciekawego i przyciągającego?

Budowa domów bez tradycyjnego okapu wystającego poza obrys budynku nie jest niczym nowym ani ekstrawaganckim. Wystarczy wybrać się na wycieczkę np. po województwie opolskim, gdzie można zauważyć wiele takich domów, których historia sięga, co najmniej kilkudziesięciu lat. Można tam zauważyć rynny podwieszane na krawędzi dachu bądź montowane na gzymsie.

Obecnie, faktycznie można zauważyć wzrost mody na budynki tzw. nowoczesne. Widoczne jest to zarówno wśród inwestorów, obserwując między innymi fora internetowe, jak i u architektów. Ta druga grupa, czyli architekci jest tutaj szczególnie istotna. Zdarzają się, bowiem przypadki, gdzie inwestor dopiero podczas budowy domu na etapie konstrukcji dachowej lub nawet później decyduje się na zmianę polegającą na zlikwidowaniu okapu i ukryciu systemu rynnowego w ociepleniu budynku.

System BEZOKAPOWY jest to rozwiązanie, w bardzo dużym stopniu ułatwiające pracę architektom, którzy chcą zaprojektować nieszablonowe formy budynków bez okapu. Czynnikiem wyróżniającym system BEZOKAPOWY jest to, że pozwala on na bezpieczne ukrycie rur spustowych wewnątrz elewacji. Jedynym widocznym elementem całego systemu jest maskownica, która w zależności od pokrycia dachowego lub elewacji występuje w jedenastu wersjach kolorystycznych. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania maskownicy na dowolny kolor z palety RAL.

Dzięki systemowemu rozwiązaniu estetycznego chowania rynny i rury w bryle budynku, teraz nawet najbardziej nowatorskie projekty domów można realizować bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.

Opatentowane przez Galeco rozwiązanie pozwala naturalnie wkomponować rynny w elewację budynku niezależnie czy jest ona wykończona tynkiem, cegłą czy płytkami elewacyjnymi.

Całość sprawia, że System Bezokapowy Galeco idealnie wrysowuje się w linię każdego obiektu, sprawiając, że wpisanie w projekt systemu rynnowego jeszcze nigdy nie było tak proste.