Rynny stalowe, rynny z PCV i inne. Porównanie systemów rynnowych wykonanych z różnych materiałów

Rynny aluminiowe

Mogą być lakierowane, malowane lub powlekane tworzywem sztucznym. Ich kolorystyka jest nie mniej bogata jak rynien stalowych lub plastikowych. Sprzedawane są w odcinkach przeznaczonych do łączenia na specjalne zaciski i nity. Ich montaż uznaje się za dość pracochłonny. Dużą popularnością cieszą się też aluminiowe rynny ciągnione. Wytwarza się je na miejscu budowy, wykorzystując do tego celu specjalne urządzenie ustawione na przyczepie samochodowej. Tak produkowane odcinki rynien są bardzo długie, często tak, jak okap połaci dachowej. Metodą tą wytwarza się również rury spustowe. Zaletą rynien ciągnionych jest to, że nie trzeba ich ze sobą łączyć po długości. Gwarantuje to większą szczelność systemu i szybszy spływ wody. Rynny aluminiowe zachowują swoje właściwości w temperaturze o zakresie od -30o do + 100oC. Od rynien stalowych różnią się tym, że mają mniejszą chropowatość i większą odporność na korozję. Ich rozszerzalność cieplna jest porównywalna z PCV. Trwałość rynien aluminiowych dochodzi do 40 lat.