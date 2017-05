Okap dachu. Kiedy można z niego zrezygnować?

Zacienianie pomieszczeń nie zawsze jest korzystne

Owszem, ochrona przed nasłonecznieniem i zbytnim nagrzewaniem się pomieszczeń, jest korzystnym zjawiskiem, ale tylko latem. W okresie zimowym, słońce pomaga nam w ogrzewaniu domu i powinniśmy go wpuszczać jak najwięcej. Okap będzie powodował marnowanie darmowej energii słonecznej i zwiększenie zapotrzebowania na ciepło z instalacji grzewczej. A to pociągnie za sobą wyższe koszty ogrzewania. Dlatego najczęściej możemy spotkać dach bez okapu w domach energooszczędnych i pasywnych. Jednym z zaleceń przy ich projektowaniu jest zapewnienie jak największego dostępu do światła słonecznego, zwłaszcza na elewacji południowej. W tym celu dąży się do jak największej przeszklonej powierzchni ściany oraz rezygnuje się z okapu. Może to prowadzić do problemu zbytniego nagrzewania się pomieszczeń w lecie, można go rozwiązać w prosty sposób, poprzez montaż markizy lub dobrych rolet okiennych. Wpuszczanie słońca zimą ma, poza znaczeniem ekonomicznym, także psychologiczne. O tej porze roku dni są krótkie i z reguły pochmurne, dlatego każdy promyk słońca powoduje poprawę naszego samopoczucia i powinien być na wagę złota.

Co więcej, jeśli zbudowaliśmy nasz dom w bliskim sąsiedztwie drzew, to połączenie cienia, który dają, z cieniem rzucanym przez okap, może spowodować, że we wnętrzu może i będzie chłodno, ale przy tym również ciemno. Konieczność doświetlania pomieszczeń sztucznym światłem w środku dnia nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, nie wspominając o podwyższonych rachunkach za prąd.

Właściwe wykonanie okapu nie jest łatwe

Przy wykonywaniu okapu można wbrew pozorom popełnić dużo błędów wykonawczych. Bardzo ważne jest wykonanie odpowiedniej wentylacji, która nie będzie dopuszczać do gromadzenia się wilgoci w warstwach dachu. Wymaga to pozostawienia szczeliny między pokryciem a membraną dachową. Powstała przestrzeń jest atrakcyjnym miejscem dla małych zwierząt oraz owadów na założenie tam swoich gniazd. Aby temu przeciwdziałać, należy pamiętać o zamontowaniu specjalnych siatek lub grzebieni, które będą blokować dostęp do wnętrza dachu. Poprawne wykonanie okapu nie jest tak łatwe jakby mogło się wydawać i wiele ekip ma z tym problemy. A dokonywanie późniejszych napraw i poprawek może okazać się bardzo kosztowne

Jak rozwiązać kwestię odprowadzenia wody z dachów bez okapu?

Decydując się na wybór dachu bez okapu, główną kwestią do rozwiązania jest skuteczne odprowadzenie wody z jego powierzchni. Możemy zadać sobie pytanie, do czego przymocować cały system rynnowy? Otóż można sobie z tym poradzić na kilka sposobów. Rynny mogą zostać zamontowane do krawędzi dachu, podwieszone na ścianie przy samej elewacji lub oparte na gzymsie.

Warto się zastanowić nad wykorzystaniem dostępnych na rynku specjalnych systemów rynnowych, dedykowanych wyłącznie dachom bez okapu. Pozwalają one ukryć rynny i rury spustowe w warstwie ocieplenia. Takie rozwiązanie staje się całkowicie niewidoczne i pozwala na uzyskanie czystej i niezakłóconej formy architektonicznej budynku. Może się wydawać, że taki sposób montażu jest niebezpieczny i w przypadku nieszczelności doprowadzi do zalania budynku. Systemy te jednak, posiadają szereg rozwiązań, dzięki którym poprawnie wykonana instalacja jest całkowicie szczelna i bezpieczna. Nawet tradycyjne orynnowanie może wyrządzić poważne szkody, jeśli będzie niepoprawnie zamontowane.