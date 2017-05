Ile kosztują rynny? Sprawdzamy ceny i porównujemy cztery systemy orynnowania

Wycena i podsumowanie

Ile kosztuje system orynnowania dla naszego przykładowego projektu? Sprawdźmy, jak przedstawia się wycena przygotowana przez Galeco:

Galeco PVC system 135/100 – 3920 zł netto (4822 zł brutto)

Galeco STAL system 135/90 – 5195 netto (6390 zł brutto)

Galeco STAL 2 system 125/80x80 – 8303 netto (10 213 zł brutto)

system 125/80x80 – 8303 netto (10 213 zł brutto) Galeco LUXOCYNK 135/90 – 3625 zł netto (4459 zł brutto)

Powyższa wycena obejmuje również akcesoria typu osadnik do gruntu, dyble, kleje, uszczelniacze itp.

W naszym przypadku najbardziej „opłaca” się inwestorowi zakupić system LUXOCYNK, gdyż są to rynny stalowe, a jednak zbliżone ceną do PVC. Występują w kolorze srebrnym naturalnym, który będzie pasować do każdego pokrycia dachowego i elewacji. System Galeco STAL2 okazał się zdecydowanie najdroższy, ale jest to system dla najbardziej wymagających klientów, ceniących wyjątkową estetykę i nowoczesność. Tutaj cenę podnoszą maskownice zasłaniające rynnę.

Ile będzie kosztował system rynnowy dla Ciebie?

W indywidualnej wycenie może być pomocny kalkulator systemów rynnowych opracowany przez Galeco. Po dobraniu parametrów naszego domu, otrzymujemy zestawienie potrzebnych elementów, które możemy wykorzystać do wstępnego oszacowania kosztów orynnowania. Przed samym zakupem należy jeszcze zweryfikować dokładne ilości z projektem lub na budowie. Kalkulator jest dostępny TUTAJ >>