Budowa systemu rynnowego. Jakie znaczenie mają poszczególne elementy orynnowania

Haki rynnowe i uchwyty

Rynny zawieszane są na hakach rynnowych, zwanych również rynhakami albo rynajzami. Dobiera się je do wielkości i kształtu konkretnego modelu rynien. Dostępne jest kilka rodzajów haków. Jedne mocuje się od góry do łat okapowych lub do sztywnego poszycia. Można je przyginać, aby dostosować do kąta nachylenia połaci. W sprzedaży są też haki regulowane. Za pomocą śrub można ustawiać ich ramię w zależności od kąta nachylenia połaci, bez potrzeby zginania metalu. Dają też możliwość obniżania lub podwyższania położenia samego haka. Innego typu haki to rynajzy skonstruowane w ten sposób, aby przytwierdzać je do bocznej płaszczyzny krokwi. W dachach, w których wzdłuż okapu biegnie deska okapowa, warto stosować haki doczołowe. Przykręca się je do deski. Niektóre z nich mają możliwość regulacji i dostosowania do kąta, pod jakim ta jest nachylona. Haki uniwersalne da się mocować zarówno do sztywnego deskowania, krokwi, łat lub deski okapowej. Można kupić również i takie haki, które po zamontowaniu nie rzucają się w oczy. Utrzymują one rynnę od góry, a nie podpierają jej od dołu. Uchwyty, to z kolei to obejmy łączące rury ze ścianami domu. Przy ich wyborze ważne jest sprawdzenie długości trzpienia. Często bowiem mur jest ocieplony grubą warstwą styropianu i wtedy taki trzpień musi być bardzo długi.