Wybierz system rynnowy. Rynny z PVC, rynny stalowe, aluminiowe i inne GALERIA

WAŻNE

Czy można łączyć elementy różnych systemów rynnowych?

Surowce stosowane do produkcji elementów systemów rynnowych mają określone cechy fizykochemiczne, na przykład odczyn czy potencjał elektryczny. Warto się upewnić, czy w wyniku połączenia różnych materiałów nie spowoduje się szkód. Tworzywa sztuczne są bardzo odporne na reakcje chemiczne, więc mogą być dowolnie łączone z innymi materiałami. Oprócz jednego wyjątku: blacha ocynkowana dotykająca do elementów z luranu może wpływać na ich odbarwienie. Stal i aluminium powleczone warstwami ochronnymi z tworzyw sztucznych są bezpieczne w kontakcie z innymi materiałami i same na nie nie oddziałują.

Inaczej sprawa się ma z surowymi metalami. Zwłaszcza cynk-tytan jest bardzo wrażliwy i podatny na reakcje. Nie powinien on być łączony (bezpośredni kontakt) z drewnem o kwaśnym odczynie chemicznym, na przykład modrzewiem europejskim, dębem, cedrem czerwonym. Korozję cynku-tytanu mogą wywoływać materiały drewnopochodne oraz impregnaty do drewna. Blacha cynkowo-tytanowa nie powinna się stykać także z betonem, gipsem, papą bitumiczną oraz materiałami gromadzącymi wilgoć. We wzajemnym oddziaływaniu tych materiałów dużą rolę odgrywa też różnica potencjału elektrycznego. Metal o wyższym potencjale powoduje korozję metalu, którego potencjał jest niższy. Chodzi tu nie tylko o reakcję na skutek bezpośredniego kontaktu. Ważne jest także to, gdzie na dachu i wokół niego dane elementy będą montowane. Jony danego metalu wypłukiwane pod wpływem wody, na przykład z blachy pokrycia dachowego, pasów nad- lub podrynnowych, rynien czy złączek, będą oddziaływać na niżej znajdujące się elementy. Najlepiej, gdy metal o niższym potencjale będzie umieszczony powyżej takiego o wyższym potencjale. Najwyższy (dodatni) potencjał ma miedź, pozostałe metale używane do produkcji systemów rynnowych mają potencjał ujemny (od najwyższego do najniższego).

Niepomalowane aluminium nie powinno być łączone z elementami z miedzi, stali nierdzewnej i cynku. Blacha cynkowo-tytanowa może się stykać i być montowana z aluminium, stalą nierdzewną i ocynkowaną. Nie można jej łączyć z miedzią i niepowleczoną stalą (tak zwaną czarną). Miedzi nie należy łączyć ze stalą ocynkowaną, aluminium, cynkiem, cynkiem- tytanem oraz materiałami miedziowanymi galwanicznie. Wyjątkiem od tej reguły jest zasada, że aluminium można łączyć z cynkiem-tytanem, mimo że ma ono niższy od niego potencjał.