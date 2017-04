Wymiana czy naprawa rynien i rur spustowych?

Wymiana rynien z aluminium, miedzi lub cynkowo-tytanowych

Trochę inaczej może wyglądać sytuacja, kiedy na dachu był zainstalowany system ze szlachetnych materiałów, na przykład blachy aluminiowej, cynkowo-tytanowej lub miedzi. Mają one bardzo długą żywotność. Dwa pierwsze zachowują swoje właściwości i są funkcjonalne przez 100-120 lat, trzeci – miedź – powinien wytrzymać nawet 300 lat. Ponadto są to drogie materiały. Gdy system uległ totalnej destrukcji, sprawa jest oczywista - trzeba wymienić rynny. Ale warto naprawić nadające się do remontu stare rynny z miedzi czy cynku-tytanu.

W tym wypadku może się pojawić inny problem. Współcześnie orynnowanie niemal w 100% składa się z elementów systemowych, a na remontowanym budynku mogą być zainstalowane bardzo stare elementy, których kształt odbiega od obecnie stosowanych, zatem nie będą one do siebie pasowały. Trzeba będzie zatrudnić blacharzy, żeby docięli i dogięli na przykład fragmenty rynien lub sztucery o nietypowym kształcie. Taka indywidualna usługa zwykle jest droższa.