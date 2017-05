Orynnowanie dachu o nietypowym kształcie. Jaki system rynnowy wybrać?

Jak właściwie dobrać system rynnowy

Klasyczny, dwuspadowy dach, jest niewątpliwie konstrukcją najłatwiejszą do odwodnienia. Decydując się na bardziej skomplikowane, wielospadowe konstrukcje, powinieneś poznać kilka faktów dotyczących ich późniejszego funkcjonowania. Najbardziej ogólna zasada doboru systemu rynnowego do konkretnego dachu jest taka, że wielkość średnicy rynny jest proporcjonalna do powierzchni dachu i kąta nachylenia jego połaci. Każdy bardziej skomplikowany dach potrzebuje jednak osobnych wyliczeń, które zagwarantują optymalne działanie systemu.

Orynnowanie dachu wielospadowego

Projektując system rynnowy dla dachu wielopołaciowego, zwanego także wielospadowym, w pierwszej kolejności musisz policzyć wszystkie powierzchnie i zsumować je. By mieć całkowitą pewność, że Twoje wyliczenia są wiarygodne, warto skorzystać z profesjonalnych narzędzi. Na stronie internetowej Galeco dostępny jest kalkulator, który w kilku prostych krokach pomoże bezbłędnie określić podstawowe parametry każdego dachu. Do newralgicznych miejsc należą połączenia dwóch płaszczyzn dachowych. Prawidłowo zachowane spadki rynien, ale także dobre rozmieszczenie haków, to czynniki, które uchronią Cię przed przelewaniem się wody w narożnikach.

Dach naczółkowy, wole oko, lukarna

Podstawowa trudność przy orynnowaniu dachów wielospadowych polega na skutecznym zebraniu wody z jednej połaci i przekierowaniu jej na drugą połać, z której zostanie odprowadzona z dachu.

O ile np. tzw. wole oko, czyli małe, okrągłe lub owalne okienko w górnej kondygnacji, pokryte własnym daszkiem, nie wymaga osobnego orynnowania, o tyle już lukarna powinna zostać w nie wyposażona. Wystające ponad płaszczyznę dachową pionowe okno doświetlające poddasze, pokryte jest zazwyczaj małym, dwuspadowym daszkiem. Rynna lukarny zbiera wodę, która jest następnie kierowana na połać główną dachu bezpośrednio lub za pomocą odpływu rynnowego z rurą spustową skierowaną na połać główną. Do orynnowania lukarny wybiera się najmniejsze przekroje.

W przypadku dachu naczółkowego, czyli dwuspadowego z dodatkowymi, niewielkimi trójkątnymi połaciami umieszczonymi ukośnie w górnej części ścian szczytowych, konieczna jest instalacja rynny na dolnej krawędzi naczółki. Za pomocą narożników woda zostaje skierowana na główną połać dachową, a następnie odprowadzona przez rynnę główną i rurę spustową.