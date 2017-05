Jak przygotować do zimy pokrycie dachowe i rynny?

Czyszczenie i konserwacja rynien przed zimą

Zalegające w rynnach gałęzie, liście, igliwie oraz inne organiczne zanieczyszczenia, choć niepozorne, mogą stanowić poważny i realny problem dla funkcjonowania całego systemu rynnowego. Jego niedrożność uniemożliwia odpływ wody, której nagromadzenie podczas opadów deszczu czy odwilży może powodować wylewanie się jej poza boczne krawędzie kosza i przedostawanie na folię wstępnego krycia. W przypadku jej uszkodzenia może dojść do przeciekania dachu. Sprawa staje się jeszcze poważniejsza wraz z nadejściem pierwszych mrozów. Nanoszone przez kilkanaście miesięcy zanieczyszczenia, często blokują się i osiadają pod wpływem ciężaru w rynnach, a niskie temperatury prowadzają do ich zamarznięcia, tworząc blokadę odpływu. W takiej sytuacji rynny nie tylko nie pozwalają na zsuwanie się z dachu śniegu, ale też dochodzi do zawilgocenia ścian, powstawania grzybów czy nawet niszczenia konstrukcji murów. Przeciążone rynny mogą także łamać się lub odpadać pod naporem śniegu, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców lub przechodniów znajdujących się w pobliżu budynków.

Dlatego też należy dbać o systematyczne czyszczenie rynien. Nie jest to trudne i każdy właściciel domu z pewnością samodzielnie poradzi sobie z tym zadaniem. Pierwszy krok to usunięcie dużych zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego. Drugi krok to usunięcie pyłów i kurzu za pomocą szczotki o delikatnym, miękkim włosiu. Podczas czyszczenia należy uważać, by nie uszkodzić i nie porysować rynien. Następnie można rynny umyć. Do tego celu wykorzystuje się zwykłe węże ogrodowe lub myjki ciśnieniowe.

Po czyszczeniu można przystąpić do konserwacji. Przede wszystkim należy sprawdzić szczelność systemu i wszystkie mocowania oraz uszczelki. Ubytki impregnuje się specjalnym preparatem, który zabezpieczy powierzchnie metalowych rynien przed rdzą. W miejscach nieszczelności stosuje się uszczelniacze kauczukowe, silikonowe lub bitumiczne.

Czyszczenie i konserwację rynien należy przeprowadzać dwa razy w roku.

Usuwanie śniegu i zabezpieczenia przed zsuwającym się śniegiem

Zalegający na dachu śnieg to oczywiście normalna sytuacja w czasie zimy, jednak może być poważnym zagrożeniem dla konstrukcji dachu, a nawet budynku. Kiedy pokrywa śniegu rośnie, razem z nią wzrasta obciążenie, które może zarwać całą konstrukcję nośną pokrycia. Jest to niebezpieczne dla dachów o niewielkim stopniu nachylenia lub płaskich. Do odśnieżania dachu można zatrudnić firmę specjalizująca się w tego typu pracach.

Na dachu warto zamontować akcesoria zapobiegające gwałtownemu osuwaniu się pokrywy śnieżnej (płotki i śniegołazy). Są one szczególnie ważne w przypadku dachów stromych. Zastosowanie ich zapewnia bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu, często też chronią auta przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ciężki, spadający z dachu śnieg albo lód. Najczęściej montuje się je w drugim lub trzecim rzędzie dachówek licząc od okapu. Tego typu akcesoria chronią również całą instalację rynnową przed oberwaniem. Natomiast sposobem na zabezpieczenie rynien przed zamarzającą wodą jest montowanie w nich elektrycznych kabli grzewczych.

