Instalacja systemu rynnowego. Montaż rynien krok po kroku

Montaż rynien

Rynny z PCV łatwo się docina, używając zwykłej piły. To ważna informacja, bo skracania będzie sporo. Rynny muszą być bowiem tak docięte, aby miejsca ich łączenia wypadały w pobliżu haków, dokładnie nie dalej niż 15 cm od haka (odnosi się to również do sztucerów). Montaż zaczyna się od sztucera, czyli elementu kierującego wodę z rynny do rury spustowej. Będzie się on zatem znajdował w najniższym punkcie orynnowania danej połaci. Musi być sztywno przymocowany do konstrukcji dachowej. Założona na niego od góry rynna musi mieć wcześniej wykonany otwór o średnicy równej średnicy rury spustowej. Tu też przyda się piła. Rynnę z rynną da się szczelnie połączyć dzięki specjalnym łącznikom. Pamiętaj, że każdy łącznik, przed umieszczeniem w nim rynien musi być spryskany środkiem poślizgowym. Dzięki temu rynny będą mogły wykonywać drobne ruchy spowodowane zmianami temperatury. Podczas montażu rynien pamiętaj, że jeśli utworzony odcinek orynnowania wzdłuż jednej połaci przekracza 20 m, trzeba podzielić go na dwie części, które zostaną zespolone złączką dylatacyjną. Ostatnią rynnę przy krawędzi połaci trzeba zatkać zaślepką wyposażoną w uszczelkę. Wewnętrzne lub zewnętrzne narożniki zostaną użyte do połączenia rynien schodzących się pod kątem 90o.