Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na wykorzystanie i odprowadzenie wody deszczowej

Magazynowanie deszczówki w zbiornikach

Przeciętnie przyjmuje się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego 20 minut można zebrać około 360 l wody. Warto ją wykorzystać, chociażby do podlewania ogrodu. Takie rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale także bardzo oszczędne – wykorzystując deszczówkę, będziemy mniej płacić za wodę dostarczaną z wodociągu. Aby korzystać z deszczówki, wystarczy ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go np. z zamontowanym do niej zbieraczem wody. Zbiornik może mieć objętość od kilkuset do nawet kilku tysięcy litrów, przy czym największe zbiorniki są przeznaczone do montażu pod ziemią. Jeśli myślimy poważnie o wykorzystywaniu wody deszczowej, możemy zasilać nią nie tylko ogród, ale także wykonać specjalną instalację, dzięki której jej zapasy gromadzone w zbiorniku posłużą choćby do spłukiwania wody w toalecie oraz do prania. Darmową wodą deszczową można z powodzeniem zastąpić ponad 45% wody wodociągowej zużywanej w domu, za którą musimy płacić.

Odprowadzanie deszczówki przez drenaż rozsączający

Stosuje się go często w przypadku działek o dużej powierzchni. Do rur spustowych podłącza się wówczas specjalną rurę drenażową, którą układa się zabezpieczoną geowłókniną w gruncie na głębokości minimum 50 cm w obsypce żwirowej grubości 10-15 cm. Na pierwszym metrze odcinka są to rury pełne – dalej perforowane. Zebrana z dachu i powierzchni utwardzonych woda opadowa przepływa rurami, rozsączając się do gruntu przez perforacje. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem są wykonane z tworzywa sztucznego skrzynki rozsączające. Ich zaletą jest możliwość magazynowania dużych ilości wody pochodzącej z obfitych opadów i powolne, stopniowe rozsączanie w głąb gruntu. Skrzynki można łączyć jak klocki (poziomo lub pionowo) i tworzyć różne układy dostosowane do warunków panujących na działce. Układa się je w wykopie zabezpieczonym geowłókniną, a całość przysypuje się gruntem.

Studnia chłonna do odprowadzania deszczówki

Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny lub słabo przepuszczalny np. gliniasty, a pod jego powierzchnią, na głębokości do 3 m znajduje się warstwa dobrze przepuszczalna na przykład z piasku lub żwiru, można odprowadzać deszczówkę do głębszej warstwy za pomocą studni chłonnej. Studnie wykonuje się z kręgów betonowych lub z PCW na głębokość do 3 metrów tak, aby jej dno znajdowało się około 1-1,5 m powyżej powierzchni wody gruntowej, a całość przykrywa się włazem. Dolne kręgi mają w ściankach otwory, przez które deszczówka przesącza się do gruntu. Na dnie takiej studni umieszcza się warstwę filtracyjną np. z drobnego żwiru – zapobiegnie ona przedostawaniu się w głąb gruntu większych nieczystości. Studni chłonnej nie należy umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Minimalna odległość od budynku to 2 m, ponieważ w razie nieszczelności jej ścianek może dojść do spiętrzania wody w gruncie zbyt blisko domu. Planując wykonanie studni chłonnej, należy też zadbać o jej odpowiednio dużą pojemność, tak aby w okresie intensywnych opadów była ona w stanie zmagazynować zapas wody i oddawać ją z opóźnieniem.

Instalacja do wykorzystania deszczówki w domu

Aby wykorzystywać deszczówkę w domu, wodę opadową gromadzi się w specjalnym, nieprzezroczystym zbiorniku zakopanym w ziemi lub umieszczonym w piwnicy. Zanim jednak trafi ona do zbiornika, musi zostać oczyszczona z większych zanieczyszczeń, jak liście czy gałęzie. Do ich usuwania mogą posłużyć kosze wkładane w rury spustowe lub specjalne samoczyszczące filtry. Deszczówka powinna być również oczyszczona przez filtry żwirowe lub specjalne sita wyłapujące drobniejsze zanieczyszczenia. Zbiornik na deszczówkę podłącza się przez zasyfonowany przelew do systemu rozsączania albo odpowiedniej kanalizacji, aby w razie długotrwałych opadów lub gwałtownych nawałnic uniknąć jego przepełnienia. Niezbędna jest także odpowiednia instalacja w domu, która będzie dostarczała deszczówkę do punktów poboru. W tym celu wykorzystuje się pompy wodne, których rodzaj i wydajność są uzależnione od przewidywanego zużycia wody. Do odbiornika zasilanego deszczówką, na przykład spłuczki, doprowadzona jest również woda wodociągowa, która będzie używana tylko wtedy, gdy wykorzystamy już całą zgromadzoną deszczówkę.