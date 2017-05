Rynny stalowe o profilu kwadratowym – nowe spojrzenie na system rynnowy

System rynnowy Galeco STAL2 jest dostępny w wymiarach 125/80 x 80 mm, które idealnie sprawdzą się w budynkach różnego typu – począwszy od budownictwa jednorodzinnego, na małych obiektach przemysłowych skończywszy.

Rynny o profilu kwadratowym

Innowacyjny kształt profilu rynny i rury spustowej to nie tylko atut estetyczny nowego systemu. Dzięki kwadratowemu profilowi rynny system Galeco STAL2 jest bardziej wydajny niż dostępne na rynku konkurencyjne systemy o zbliżonych wymiarach. Obok rynny (4 mb.) i rury spustowej w skład systemu wchodzą następujące elementy: specjalna maskownica podsufitkowa, hak doczołowy i łącznik doczołowy, hak nakrokwiowy, odpływ, łuki 90° (zewnętrzny i wewnętrzny), zaślepki (lewa i prawa), mufa, kolano 72° i obejma. Obejmę zewnętrzną zaprojektowano specjalnie na potrzeby nowego systemu, która została zaopatrzona w zawias oraz kluczyk w celu ułatwienia i skrócenia czasu montażu pionu spustowego.

Maskownica podsufitkowa – estetyczna zabudowa systemu rynnowego

To, co wyróżnia system Galeco STAL2 od innych tradycyjnych systemów rynnowych, to kwadratowy kształt elementów, a także możliwość zastosowania maskownicy podsufitkowej. Maskownica jest elementem dostępnym w ofercie Galeco i również jest wykonana z blachy powlekanej najwyższej jakości. Służy do zasłonięcia poziomu rynnowego na równo z kończącym się okapem. Maskownica jest elementem ruchomym, który można zdjąć w każdej chwili, np. w celu przeprowadzeniu prac konserwatorskich. Możliwe jest to dzięki rozwiązaniu technicznemu Galeco, które wprowadziło specjalny hak doczołowy. W jego dolnej części znajdują się tzw. „zamki”, w które wpinana jest maskownica. Maskownica podsufitkowa w dolnej części ma specjalny profil umożliwiający wsunięcie panelu podsufitki DECOR, którego drugi koniec umieszcza się w standardowej listwie podsufitkowej „J”. Po przejściu rurą spustową przez panel podsufitki pozostałe elementy pionu spustowego instalowane są tak samo jak elementy znanych powszechnie tradycyjnych systemów rynnowych. Nowa maskownica umożliwia wykonanie spójnej i estetycznej zabudowy poziomu rynnowego w bryle budynku, jednocześnie pozwalając na wyprowadzenie rury spustowej na zewnątrz elewacji.

