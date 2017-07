Markizy do okien pionowych: rodzaje i sposób obsługi

Autor: FAKRO

1. Okno bez osłon - promieniowanie słoneczne przenika przez szyby do pomieszczenia. Po zetknięciu z powierzchnią przedmiotów znajdujących się we wnętrzu, promieniowanie zamienia się w ciepło. Szyby z powłoką niskoemisyjną zatrzymują je w pomieszczeniu przez co wnętrze się nagrzewa.

2. Okna z zasłoną wewnętrzną - promienie słoneczne przenikają przez szyby do pomieszczenia i pochłaniane są przez roletę wewnętrzną. Przemieniają się one w ciepło, które nie jest przepuszczane na zewnątrz przez szybę z powłoką niskoemisyjną. Zasłona zamiast chronić przed ciepłem nagrzewa się i emituje ciepło do wnętrza. Prowadzi to do niepożądanego nagrzewania się pomieszczeń w upalne dni.

3. Okna z markizą zewnętrzną - nie dopuszcza do przenikania promieni słonecznych do pomieszczenia. Większość promieniowania słonecznego nie dociera nawet do przeszklenia. Absorbowane jest ono już przed szybą, a ciepło emitowane jest na zewnątrz, a nie do wnętrza. W ten sposób markiza chroni pomieszczenia przed nagrzaniem w słoneczne, upalne dni.