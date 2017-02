Okno dachowe do każdego pomieszczenia

Sypialnia

Sypialnia to wyjątkowe miejsce, w którym odpoczywamy, zbieramy energię, zapominamy o troskach i zmartwieniach. W zależności od wysokości pomieszczenia i kąta nachylenia dachu do sypialni polecane są szczególnie okna drewniane, otwierane obrotowo FTP-V, które można zamontować wyżej lub montowane niżej okna uchylno-obrotowe FPP-V preSelect. Sypialnia z oknami dachowymi to nie tylko naturalne światło na poddaszu, ale także zachody słońca lub gwiaździste niebo. Do budynków, w których szczególny nacisk położony jest na oszczędność energii (budynki energooszczędne i pasywne) przeznaczone są specjalistyczne okna FTT charakteryzujące się bardzo dobrymi współczynnikami przenikania ciepła. Stosując akcesoria wewnętrzne do okien dachowych nawet podczas słonecznych dni w sypialni może zapanować przyjemny półmrok w chwilach gdy potrzebujemy odpoczynku.