Okna dachowe FPP-V preSelect - przestrzeń na poddaszu bez ograniczeń

Okno FPP-V preSelect to okno uchylno-obrotowe nowej generacji posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła. Funkcja uchylna pozwala na pozostawienie skrzydła w dowolnym położeniu w zakresie od 0° do 35°. Uchylnie otwarte skrzydło tworzy dodatkową przestrzeń na poddaszu, umożliwia swobodne podejście do krawędzi otwartego okna oraz zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa przeznaczona jest do mycia zewnętrznej strony szyby, zakładania markizy i montażu skrzydła.

Nowatorski system okuć gwarantuje realizacje tylko wybranego sposobu otwierania. Druga funkcja jest automatycznie blokowana. Można otworzyć skrzydło mając pewność, że zostanie uruchomiona tylko wybrana funkcja. W oknie preSelect nie zaistnieje sytuacja, w której skrzydło zostanie zblokowane lub „przekoszone”. Po otwarciu okna preSelect zagwarantowana jest pełna stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zapewnia to bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoką trwałość okna.