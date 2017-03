Tynki wapienne i cementowo-wapienne jako element zdrowego domu. Jakie są cechy zdrowego tynku?

Tynki naturalne i bezpieczne

Tynki cementowo-wapienne można stosować z powodzeniem na zewnątrz i wewnątrz budynku. Sprawdzą się zarówno w pomieszczeniach suchych (pokoje, salony, klatki schodowe, piwnice, garaże), jak i o dużej wilgotności, (kuchnia, łazienka, pralnia). Dodatkową zaletą jest również to, że bez stosowania chemicznych środków poprawiających przyczepność tynków do podłoża, tynki cementowo-wapienne dają się nakładać zarówno na podłożach betonowych jak i z cegły silikatowej, ceramiki czerwonej, bloczków betonowych oraz bloczków z betonu komórkowego.

Wapno oferuje użytkownikom zdecydowanie więcej niż można by się spodziewać. Po pierwsze: tynki na nim oparte są uniwersalne, trwałe i odporne na działanie czynników biologicznych. Po drugie: jest ono produktem w pełni naturalnym. Są materiałem mineralnym niezawierającym potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i organicznych, które mogłyby się wyzwalać podczas użytkowania pomieszczeń. W procesie jego wytwarzania wykorzystuje się ciepło do przekształcenia skały wapiennej CaCO 3 w wapno palone oraz wodę do zamiany wapna palonego w wodorotlenek wapnia. Zarówno w tynkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, następuje wiązanie CO 2 z atmosfery, co powoduje przekształcenie wodorotlenku wapnia z powrotem w CaCO 3 .

W wyniku tego procesu wapno w tynku staje się fizycznie i chemicznie odpowiednikiem czystej skały wapiennej. Pochodną tego zjawiska jest efekt samozabliźniania się tynku, jeśli w jego strukturze pojawiły się mikropęknięcia. Zjawisko to jest niezmiernie ważne z punktu widzenia użytkownika, gdyż tynki zewnętrzne to nie tylko dekoracja domu, ale przede wszystkim ochrona konstrukcji murowych przed zgubnym oddziaływaniem wody. Ponadto wapno powoduje, że utwardzone tynki są elastyczne, zdolne do odkształceń i pracują wraz z podłożem.