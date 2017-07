Tynk na płycie OSB - to możliwe. Tynkowanie OSB krok po kroku

Płyty OSB są tanie, a ich montaż jest prosty. Są odporne na wilgoć zawartą w powietrzu, jeśli jednak zamoczymy ich brzegi w wodzie, mogą ulec spęcznieniu. Płyty można wykorzystać w konstrukcji szkieletowej domu, do poszycia dachu lub jako podkład pod podłogę. Możemy użyć ich do budowy podestów i schodów, a także do konstrukcji ganków, altan, składzików na drewno, wiat.

Tynk na płycie OSB krok po kroku

1. Zanim przystąpimy do układania płyt, powinny one przynajmniej przez 24 godziny leżakować w zadaszonym, przewiewnym miejscu, oddzielone od gruntu folią lub innym wodoszczelnym materiałem. Ich wilgotność nie może być wyższa niż 15%.

2. Mocujemy je do drewnianego lub metalowego rusztu ze słupkami lub poziomymi belkami rozstawionymi co 40 albo 60 cm. Płyty ustawiamy poziomo lub pionowo, a do mocowania używamy wkrętów lub gwoździ spiralnych bądź pierścieniowych. Wbijamy je co 15 cm na obrzeżach płyt i co 30 cm na podporach pośrednich. Przy zewnętrznych krawędziach ściany rozstaw łączników nie powinien być mniejszy niż 10 cm (miejsce to jest szczególnie narażone na odrywające działanie wiatru).