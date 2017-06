Odkurzacz budowlany - cechy, funkcje i ceny odkurzaczy

Kupno lub wypożyczenie odkurzacza budowlanego

Odkurzacz można kupić przez Internet, ale lepiej wydać pieniądze na sprzęt, który osobiście się sprawdziło w sklepie. Podczas takiego wstępnego testu musimy zwrócić uwagę na to, czy ma odpowiednio ustawiony środek ciężkości, w przeciwnym razie po pociągnięciu za wąż będzie się bujał lub nawet przewracał. Włączmy go przed zakupem i sami oceńmy, czy siła ssania jest wystarczająca. Sprawdźmy, czy można zaczepić lub zawinąć wąż ssący, żeby się nie plątał. W mądrze skonstruowanych odkurzaczach dostęp do filtrów jest wygodny. Warto to sprawdzić, gdyż zwłaszcza w trakcie odsysania pyłu z elektronarzędzi może się on szybko zapychać i trzeba go będzie co chwilę czyścić. Nie trzeba chyba specjalnie wyjaśniać, że im większy filtr, tym dłużej popracujemy bez konieczności przerw na czyszczenie. Zobaczmy, czy odkurzacz jest wygodny w przesuwaniu i przenoszeniu. Oceńmy, czy długość kabla zasilającego i węża ssącego będą wystarczające dla naszych potrzeb. Minimum to 4 m kabla, a optymalna długość węża to 2 m.

Inną kwestią są worki na brud. Lepsze będą materiałowe niż papierowe, bo nadają się do wielokrotnego użytku i w razie potrzeby można je nawet wyprać. Nie kupujmy tylko „oczami”, ale również „uszami”. Dobry odkurzacz budowlany wcale nie musi hałasować jak lądujący helikopter. Jeśli nie chcemy kupować odkurzacza, bo czeka nas tylko jednorazowe sprzątanie, możemy go wypożyczyć. Koszt wynosi od 40 do 70 zł za dobę. Odkurzacze wypożyczymy w wypożyczalni sprzętu budowlanego i narzędzi, a także w niektórych sklepach budowlanych.

Końcowki do odkurzacza budowlanego

Wraz z odkurzaczem otrzymujemy zestaw końcówek do węża, czyli między innymi tak zwanych ssawek. Najpopularniejsze z nich to ssawki do dywanów, do wąskich szczelin (ssawka szczelinowa), ssawki płaskie a także łukowe. Są też specjalne ssawki turbinowe oraz ssawki do popiołu. Do węża można również doczepiać szczotki ssące. Dodatkowe ssawki i inne akcesoria można także oddzielnie dokupić. Powinny to być produkty tej samej firmy co odkurzacz. Kupując odkurzacz budowlany lub tylko końcówki do węża, zwracajmy uwagę na jakość materiału, z którego ssawki są wykonane. Pamiętajmy, że nierzadko będziemy nimi mocno tarli o chropowate powierzchnie. Ważne zatem, żeby surowiec, z którego je wyprodukowano, był jak najtwardszy.

Czyszczenie odkurzacza budowlanego po sprzątaniu

Chociaż odkurzacz sam służy do czyszczenia, jego też czasem trzeba oczyścić. Przede wszystkim musimy regularnie opróżniać pojemnik lub worek z nagromadzonymi brudami. Dbać trzeba także o filtr powietrza. Gdy jednak stwierdzimy, że dalsze usuwanie z niego brudu nie daje rezultatu, trzeba go wymienić na nowy. W niektórych modelach odkurzaczy jest urządzenie do elektromagnetycznego oczyszczania filtrów. Nie oznacza to jednak, że filtry są wówczas wieczne. Trzeba je wymieniać, ale rzadziej.