Charakterystyka:

moc: 150 W

prędkość obrotowa: od 8500 do 25000 obr./min.

uchwyt: 4,7 mm

możliwość frezowania i przecinania obrotowego

praca wiertło-frezem, frezem palcowym, nakładkami do szlifowania

zastosowanie przy obróbce drewna, tworzyw sztucznych oraz metalu

obrotowa rękojeść

regulacja prędkości obrotowej

regulacja głębokości frezowania

możliwość podłączenia węża odsysającego

aluminiowa stopa pilarki

Wyposażenie: dwie węglikowe końcówki do cięcia, frez do zarysów płaskich, trzpień do szlifowania i 8 tasiemek szlifierskich, prowadnica krawędziowa/kręgowa, przyłącze do odkurzacza, klucz, kufer transportowy

Nagroda w konkursie: miniszlifierka TMG 170K