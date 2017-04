Ściana jedno-, dwu- czy trójwarstwowa? Wybieramy konstrukcję ścian zewnętrznych.

Energooszczędne i wytrzymałe ściany dwuwarstwowe

Ściana dwuwarstwowa składa się z muru konstrukcyjnego grubości 18-30 cm (najczęściej są to bloczki z ciepłej ceramiki, silikaty, beton komórkowy lub keramzytobeton) oraz z 12-20-centymetrowej warstwy izolacji termicznej. Łączna grubość ścian dwuwarstwowych może zatem wynosić od 30 do 50 cm. Najpopularniejszym sposobem ocieplenia ścian wznoszonych w dwóch warstwach jest metoda zwana lekką mokrą. Izolację mocuje się do ścian zaprawą klejącą i specjalnymi kołkami. Następnie pokrywa się je zaprawą cementowo-wapienną, wzmacnia siatką z włókna szklanego, gruntuje i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym.

Innym sposobem ocieplenia ścian dwuwarstwowych jest tzw. metoda lekka sucha. Polega ona na przymocowaniu do ścian domu rusztu konstrukcyjnego (drewnianego, stalowego lub z PCW) i umieszczeniu między jego elementami izolacji termicznej – najczęściej jest to wełna mineralna. Do kolejnego rusztu – dystansowego – mocowane są elementy osłonowe stanowiące elewację (najczęściej oblicówka lub okładzina z płytek). Ocieplenie umieszcza się na wcisk pomiędzy elementami rusztu i stabilizuje kołkami. Zazwyczaj układa się dwie warstwy ocieplenia – każda ma grubość 5-6 cm.