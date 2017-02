Przygotowanie do murowania ścian - jak obliczyć ilość potrzebnych materiałów

Długość ścian w osiach = zewnętrzna długość ścian – 2 x ocieplenie – grubość ściany

8,8 m – 2 x 0,2 m – 0,24 m = 8,16 m

8,3 m – 2 x 0,2 m – 0,24 m = 7,66 m

Jak obliczyć powierzchnię ścian na poddaszu?

Ściany poddasza to ścianki kolankowe i dwie trójkątne ściany w szczycie. Ściany kolankowe w projekcie zostały wykonane jako żelbetowe, my jednak policzymy je jako murowane. Powierzchnię ścian kolankowych liczymy podobnie jak ściany na parterze, ze względu na ich prostokątny kształt. Jak zatem liczymy ściany trójkątne? Oczywiście z pola trójkąta – mnożymy połowę podstawy trójkąta i wysokość liczoną od wierzchu stropu do spodu konstrukcji dachowej. Pamiętajmy, że w ściankach kolankowych i szczytowych mogą znaleźć się dodatkowe wzmocnienia słupami żelbetowymi, które możemy odliczyć lub pominąć jeśli nie ma ich dużo.

Ścianki kolankowe murowane o wysokości 50 cm:

(2 x 7,66 m) x 0,5 m = 15,32 m x 0,5 m = 7,66 m2

Dwie ściany szczytowe składające się z prostokąta o wysokości 0,5 m i trójkąta o wysokości 2,77 m:

2 x ( 8,16 m x 0,5 + 8,16 m x 0,5 x 2,77 m) = 30,76 m2

Powierzchnia ścian = łączna długość ścian x wysokość (2,96 m)

(2 x 7,66 m + 2 x 8,16 m) x 2,96 m = 31,64 m x 2,96 m = 93,65 m2