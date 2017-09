Narzędzia i akcesoria do budowy ścian z betonu komórkowego

Do nanoszenia zaprawy

Większość ścian z betonu komórkowego murowanych jest na zaprawę cienkowarstwową, potocznie zwaną klejową. Do jej nanoszenia nie nadaje się zwykła kielnia murarska, potrzebne są specjalne przyrządy. Jednym z nich jest skrzynka murarska, nazywana fachowo podajnikiem skrzynkowym. Dobiera się ją do szerokości muru. Ma zasobnik w kształcie prostokątnej skrzynki, do którego od góry ładuje się zaprawę. Przesuwając skrzynkę w przód, na bloczkach pozostaje warstwa zaprawy o wymaganej grubości. Podobnie działają kielnie zębate z zasobnikami. One także są oferowane w różnych rozmiarach, aby dało się dostosować je do grubości ściany. Wysokość zębów kielni odpowiada grubości warstwy nanoszonej zaprawy. Oczywiście potrzebne będą też tradycyjne, uniwersalne narzędzia murarskie, takie, jak choćby pion, poziomnica zwykła lub wodna, gumowy młotek murarski, plastikowe kastry i elektryczne mieszadła do wyrabiania zaprawy.