Najczęstsze błędy przy budowie ścian z betonu komórkowego. Jak ich uniknąć?

Złe obchodzenie się z budulcem

Beton komórkowy gęstości 350 i 400 kg/m3, to produkt wytrzymały ale przez swoją strukturę podatny na wgniecenia powierzchni lub ukruszenia narożników i krawędzi. Dlatego w trakcie murowania trzeba ostrożnie postępować z bloczkami. Do korygowania ich ustawienia nie wolno stosować zwykłych młotków murarskich, a jedynie młotki gumowe. To nie problem, gdy bloczki zmoczy deszcz, skoro później słońce je wysuszy. Nie zawsze jednak po deszczu nastaje piękna pogoda. Dlatego po zakończeniu prac ostatnią warstwę ściany wykonanej z betonu komórkowego należy zabezpieczyć. Można do tego użyć pasków z folii odzyskanej z kapturów foliowych, w które zapakowane są palety. Warto również pamiętać o tym, aby materiał murowy przetrzymywać na placu budowy w nierozpakowanych paletach. Bloczki nie będą niepotrzebnie namakały przed wmurowaniem w ściany.