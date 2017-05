Klasy betonu komórkowego. Jak wpływają na dobór bloczków do konkretnego zastosowania

Klasa gęstości betonu komórkowego

Odpowiada ona średniej gęstości betonu komórkowego w stanie suchym, czyli jego stosunkowi masy do objętości. Gęstość wyraża się w kg/m3. Na rynku znajdziesz beton komórkowy gęstości: 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800. Norma określa również betony komórkowe gęstości 900 lub 1000, ale nie są one aktualnie wytwarzane przez producentów betonu komórkowego w Polsce. Od gęstości zależą inne cechy betonu komórkowego, a mianowicie jego wytrzymałość na ściskanie, izolacyjność termiczna oraz izolacyjność akustyczna. Im większa gęstość, tym wyższa wytrzymałość na ściskanie i lepsze parametry akustyczne. Izolacyjność termiczna zwiększa się natomiast wraz ze spadkiem gęstości. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) betonu komórkowego wynosi od 0,075 W/(m.K) - dla bloczków gęstości 300 - do 0,205 W/(m.K) - dla bloczków gęstości 800. Jest on więc wyjątkowo korzystny (im niższy tym lepiej).