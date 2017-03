Domy energooszczędne. Jak zbudować dom energooszczędny z betonu komórkowego?

Ogrzewanie domu pochłania rocznie aż 70% kosztów przeznaczonych na jego użytkowanie. To daje do myślenia. Warto zbudować dom z betonu komórkowego, bo to materiał niedrogi i jednocześnie zapewniający tanią eksploatację. Bloczki z betonu komórkowego, dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła lambda sprawią, że ściany zewnętrzne będą miały wysoką izolacyjność termiczną.