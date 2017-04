Akustyka ścian. Jak zbudować cichy mur z betonu komórkowego?

Parametry akustyczne betonu komórkowego

Wydawać by się mogło, że lekkie i porowate bloczki z betonu komórkowego nie są najlepszym budulcem na ciche ściany. Praktyka pokazuje jednak, że parametry akustyczne bloczków są w zupełności wystarczające, a budowane z nich ściany spełniają surowe wymagania norm i przepisów budowlanych. Badania przeprowadzone przez Zakład Akustyki ITB oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonowego wykazały, że nawet ściany grubości 240 mm, wymurowane z bloczków niskiej gęstości (400 kg/m3) z powodzeniem spełniają wymagania normowe dotyczące ścian zewnętrznych i to dla budynków stojących w terenie, gdzie poziom hałasu dochodzi za dnia do 65 dB. Okazało się również, że ściany grubości 24 cm, zbudowane z bloczków gęstości 800 kg/m3 spełniają surowe wymagania akustyczne stawiane ścianom międzylokalowym w budownictwie wielorodzinnym.