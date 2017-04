15 wskazówek dla osób budujących dom z betonu komórkowego

7. Zadbaj o właściwe przewiązanie bloczków

Przy murowaniu każdej ściany, nie tylko tej z betonu komórkowego, należy pamiętać o tym aby spoiny pionowe w kolejnych warstwach nie pokrywały się. Muszą się mijać o co najmniej 10 cm. Natomiast docięte fragmenty umieszczane na końcach ścian, nie mogą być krótsze niż 15 cm.

8. Wyprowadzaj wpusty na zewnątrz narożników

Przewiązanie musi być zachowane również w narożnikach. Jeśli na zewnątrz wyprowadzimy pióro, konieczne będzie jego zeszlifowanie. Dlatego lepiej jest kierować bloczki wpustami na zewnątrz. W narożnikach pamiętamy o wykonaniu spoiny pionowej, gdy będziemy zestawiać ze sobą bloczki gładkimi powierzchniami. Przed tynkowaniem widoczne wpusty trzeba będzie wypełnić zaprawą. Podobnie jak uchwyty montażowe, w które są wyposażone niektóre bloczki.

9. Ułóż zbrojenie w strefie podokiennej

Rejon pod oknem jest wyjątkowo narażony na pękanie. Dlatego w ostatniej spoinie poziomej należy ułożyć zbrojenie i wyprowadzić je na co najmniej 0,5 m z każdej strony poza otwór okienny. Do tego celu można wykorzystać specjalne siatki oferowane przez producentów albo dwa pręty średnicy 8 mm.

10. Użyj nadproży z betonu komórkowego zamiast żelbetu

Beton komórkowy to nie tylko bloczki. W ofercie producentów dostępne są także m.in. gotowe nadproża. Pamiętajmy, że wykonując nadproże z żelbetu, musimy zadbać o jego staranne docieplenie. W przeciwnym razie, w tym miejscu powstanie mostek termiczny. Co więcej takie nadproże trzeba zazbroić, zadeskować, zalać betonem i czekać na związanie. Nadproże z betonu komórkowego po prostu układamy nad otworem i możemy kontynuować pracę.

11. Skorzystaj z kształtek U przy wykonywaniu wieńców i słupów

Kształtki U z betonu komórkowego mogą stanowić szalunek tracony przy wykonywaniu wieńców i słupów. Oszczędzimy czas na montażu deskowania, a dodatkowo zyskamy ocieplenie żelbetowych elementów, które normalnie stanowiłyby mostki termiczne.

12. Zwróć uwagę na akustykę we wnętrzu

Do ścian działowych nie warto stosować elementów o tej samej gęstości co do ścian zewnętrznych. Wewnątrz domu, ważniejsza od izolacyjności termicznej staje się izolacyjność akustyczna, dlatego uzasadnione jest zastosowanie bloczków o wyższej gęstości, co przełoży się na lepsze pochłanianie dźwięków z sąsiednich pomieszczeń.

13. Beton komórkowy można wykorzystać też jako element wykończeniowy

Jeśli po budowie zostanie nam kilka bloczków, możemy pokusić się o wykonanie z nich na przykład regału lub obudowy brodzika czy wanny. Łatwość obróbki pozwala na uzyskanie dowolnych kształtów, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

14. Zabezpiecz ścianę przed zimą

Jeśli zastanie nas zima, a nie zdążymy przykryć naszych ścian stropem lub dachem, dobrze jest osłonić beton komórkowy od góry folią. Wprawdzie beton komórkowy posiada deklaracje mrozoodporności, ale nie warto go wystawiać na obfite zalewanie przez całą zimę. Zwłaszcza, że w Polsce w ciągu roku odnotowuje się nawet 100 przejść przez 0oC. Tyle cykli zamarzania i odmarzania stanowi prawdziwe wyzwanie dla każdego materiału. Nie musimy się natomiast obawiać wilgoci, która trafi do betonu komórkowego przez powierzchnie boczne (np. w trakcie zacinającego deszczu). Tak mała ilość wody nie wyrządzi żadnej krzywdy.

15. A w lecie zwilżaj wodą

W upalne dni warto zwilżać bloczki wodą przed ułożeniem zaprawy, aby beton komórkowy nie wyciągnął z niej wody zbyt szybko. Aby zaprawa miała odpowiednią konsystencję, związała i uzyskała swoją wytrzymałość, potrzebuje do tego określonej ilości wody. Jeśli więc trafi ona do bloczka, to zaprawa zamiast związać, po prostu wyschnie.