XII Aukcja prac dzieci z Ogniska Marymont na Forum MURATORA

Już dwunasty raz dzieci z Ogniska Marymont w Warszawie przygotowały prace na aukcję na Forum MURATORA. W tym roku są też prace Tajemniczej Forumowiczki, które przesłała kartki do Ogniska.

Zapraszamy do licytowania. Mieć pod choinkę prace dziecka - to podnosi na sercu, to radość, to prawdziwe święto...



Aukcja trwa do 17 grudnia do godziny 22. A w poniedziałek wysyłamy prace, byście cieszyli się nimi na Wigilię.



Każdy uczestnik aukcji otrzyma (jeśli jeszcze nie ma) zaszczytną rangę: FORUMOWICZ WIELKI SERCEM. W aukcji mogą wziąć udział zalogowani użytkownicy Forum MURATORA.