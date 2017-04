Imitacja drewna, kamienia, cegły - czyli 15 najlepszych imitacji materiałów wykończeniowych

4. Gipsowy kamień dekoracyjny

Dostępny w każdym markecie budowlanym, łatwy w montażu i niedrogi kamień dekoracyjny, który podbił nie tylko salony. Wykonany jest z gipsu co sprawia, że jest lekki. Kamień dekoracyjny stosuje się jako okładzina na elewację domu czy ogrodzenie. Największą popularność zdobył jako dekoracja ścienna do wnętrz. To propozycja odważnej stylizacji pomieszczenia. Gipsowe płytki kamienne stwarzają duże możliwości projektowe z uwagi na różnorodność kolorów i faktur. To sposób na namiastkę natury i luksusu we wnętrzu.

5. Imitacja dachówki

Dachówkę może imitować papa bitumiczna z rysunkiem trójwymiarowym. Imituje dachówkę typu rzymskiego i dodatkowo posiada posypkę mineralną. Nadaje się do renowacji dachów skośnych i można ją układać bezpośrednio na papę, blachę płaską, gont bitumiczny bez demontażu starego pokrycia dachowego. Papa imitująca dachówkę jest lekka i tania.

6. Beton na ścianie

Jest dużo sposobów na wykonanie dekoracji ściennej w formie betonu architektonicznego. Jedną z prostszych metod uzyskania łudząco podobnej do surowego betonu powłoki jest tynk mineralny. Drobnoziarnisty, zabarwiony tynk na bazie spoiwa wapiennego można samemu nałożyć na ścianę i wykonać imitację odpowiadniej faktury. Tynk można stosować bezpośrednio na podłożu cementowym, cementowo-wapiennym, gipsowym i płytach kartonowo-gipsowych.

7. Elegancka sztukateria ze styropianu

Sztukateria styropianowa to efektowna ozdoba stosowana na elewacji i we wnętrzach. Wśród wielu form możemy spotkać gzymsy, listwy ścienne, listwy podłogowe, bonie i inne ciekawe elementy dekoracyjne do wnętrz. Sztukateria styropianowa jest lekka, przez co nie stanowi obciążenia dla elewacji czy ściany wewnętrznej w odróżnieniu od autentycznych form rzeźbiarskich. Jest również łatwa w montażu i równie imponująca jak oryginał. To szybki sposób aby uczynić wnętrze eleganckim i w nietuzinkowym stylu np. glamour. Do jej przyklejenia używa się specjalnych klejów i mas, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztukaterię przyklejaną na zewnątrz, która będzie zmagała się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Listwy przycina się pod kątem 45 lub 90 stopni w zależności od wzoru. Uda się to najrówniej przy pomocy skrzyni uciosowej.