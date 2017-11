Dom stodoła. Jaki powinien być projekt nowoczesnego domu o prostej bryle?

Od strony północnej warto umieścić wejście z przedsionkiem, pomieszczenie gospodarcze i kuchnię. Teoretycznie należałoby się pozbyć wszystkich okien z elewacji północnej, aby nie tracić przez nie ciepła. Wiadomo, że w praktyce jest to trudne do osiągnięcia, ale z całą pewnością powierzchnia przeszkleń musi być znacznie ograniczona w stosunku do elewacji południowej.

Jaki dach do nowoczesnego domu?

Dach do domów typu stodoła powinien być bezokapowy. Takie rozwiązanie umożliwia bardzo dobre i szczelne połączenie izolacji termicznej ścian i dachu, dzięki czemu straty ciepła będą ograniczone do minimum. Brak okapu pozwala także na wpuszczenie do wnętrza większej ilości światła poprzez opisane wcześniej duże przeszklenia.

Niebagatelny wpływ na odbiór naszego domu z zewnątrz, będzie miał też wybór odpowiedniego pokrycia dachowego. Na domach typu stodoła zdecydowanie najlepiej prezentuje się pokrycie z blachy na rąbek stojący. Materiał ten charakteryzuje się dokładnie tymi samymi cechami, co dom - jest minimalistyczny w swojej formie, ale jednocześnie niezwykle elegancki i nowoczesny. Markowe pokrycia oferowane są w kilku kolorach, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.

Pokrycie blachą na rąbek stojący nadaje dachowi lekkości, w przeciwieństwie do ciężkiej dachówki ceramicznej. Wykorzystanie blachy ma również swoje zalety ekonomiczne - możliwe jest zbudowanie lżejszej i tańszej więźby dachowej.

