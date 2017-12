Dom piętrowy czy dom z poddaszem użytkowym? TOP5 projektów domów piętrowych

2. Jaką powierzchnię działki możemy i chcemy zabudować?

Jeśli chociaż w przybliżeniu znamy planowaną powierzchnię domu, warto porównać ją z powierzchnią działki. Jeżeli powierzchnia, którą można przeznaczyć do zabudowy, jest zbliżona do połowy powierzchni domu, powinno nam to dać do myślenia. Pamiętajmy, że większa powierzchnia zabudowy to mniejszy ogród.

Jeśli działka jest mała, lepiej zbudować dom piętrowy. W ten sposób zmniejszymy obrys parteru. Jeżeli teren do zabudowy jest większy, naturalnym wyborem będzie dom, w którym więcej pomieszczeń jest na poziomie ogrodu. Taki może być dom z poddaszem użytkowym.

3. Jakie chcemy mieć wnętrza na drugiej kondygnacji?

Poddasze kojarzy się z miejscem zacisznym i przytulnym, sprzyja skupieniu. Wiele osób lubi spać na poddaszu, ceni sobie poczucie bezpieczeństwa, jakie dają pochyłości dachu. Trzeba jednak wiedzieć, że już samo wykończenie wnętrza o pochyłych ścianach będzie trudniejsze i bardziej pracochłonne niż pomieszczeń, w których wszystkie kąty są proste. Poza tym urządzenie wnętrz także jest trudniejsze, wymaga pomysłowości, niestandardowych rozwiązań, specjalnie dobieranych lub robionych na zamówienie mebli.

Jeśli chcemy mieć wysokie pokoje i proste ściany – wybierzmy dom piętrowy. Jeżeli odpowiada nam klimat wnętrz pod pochyłym dachem i widzimy przyjemność w ich indywidualnej aranżacji – dom z poddaszem użytkowym spełni nasze oczekiwania.