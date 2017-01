12 najpopularniejszych filmów murator.tv w 2016 roku - zobacz najbardziej przydatne filmy

Na miejscu piątym Pogotowie Budowlane Muratora rozwiązuje problem popękanych ścian w starym domu. Co jest przyczyną pęknięć? Jak pęknięcia naprawić?

Na miejscu czwartym sprawa prozaiczna a jakże ważna. Co zatkane, trzeba odetkać...

Rury kanalizacyjne maja to do siebie, że lubią się od czasu do czasu zatkać. Co poradzić na zatkana rurę? Zamiast załamywać ręce i szukać pomocy u hydraulika, można powalczyć samemu. Przepychanie rury kanalizacyjnej - o tym jest ten film...

Na miejscu trzecim - zarabiaj na energii słońca. Zbadaliśmy, ile kosztuje instalacja o mocy 3 kW. Ekspert radzi też, na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli.

Na miejscu drugim film o wykorzystaniu palet. Meble z palet - modne i bardzo proste w budowie. Z palet zbudowaliśmy meble na taras lub duży balkon.

Na miejscu pierwszym film o tym, jak podłączyć samemu pralkę. Można w tym celu wezwać hydraulika, poprosić montera ze sklepu AGD, a najlepiej zrobić to samemu - po obejrzeniu filmu....