Suchy jastrych na podsypce z keramzytu. Najszybszy sposób na remont podłogi

Keramzyt to kruszywo powstające ze spiekanej gliny. Od dawna wykorzystywane jest przy okazji różnych prac budowlanych i remontowych. Na tle innych materiałów budowlanych to surowiec niezwykle wszechstronny. Służy między innymi do wykonywania sypkich izolacji termicznych, do izolacji akustycznych, do tworzenia podbudowy wyrównawczej, izolacyjnej i stabilizującej pod podłogę na gruncie. Używa się go ponadto do zasypywania ścian fundamentowych oraz tworzenia warstwy filtrującej w przypadku instalacji drenarskich.

