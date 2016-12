Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować drewnianą podłogę

Drewnianą podłogę należy też odkurzać – najlepiej raz lub dwa razy w tygodniu. Pamiętaj, żeby korzystać ze specjalnej szczotki do desek lub parkietu, która uchroni podłogę przed porysowaniem.

Jeśli chcesz, by Twoją drewnianą podłogę oraz ściany łączył stylowy dodatek, który również ochroni ściany przed uszkodzeniem i ułatwi sprzątanie, nie zapomnij o listwach przypodłogowych.

Cyklinowanie i lakierowanie – drewniana podłoga pod specjalnym nadzorem

Sposobem na wykończenie oraz ochronę powierzchni drewnianych paneli podłogowych jest lakierowanie, które ogranicza podatność podłogi na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wody lub innych substancji.

W zależności od Twoich upodobań przy decyzji zakupowej, możesz wybrać lakier nadający matowy, satynowy lub intensywny połysk. Jeśli podłoga drewniana jest pokryta naturalnym olejem, niezbędne okaże się zastosowanie środka pielęgnującego, który należy rozprowadzić po całej podłodze tuż po montażu. Czynność tę trzeba powtarzać z częstotliwością zależną od stopnia intensywności użytkowania podłogi (silne natężenia ruchu – co 3 miesiące, średnie 3–6 miesięcy oraz niskie – co pół roku lub 12 miesięcy). Do cotygodniowej konserwacji podłogi olejowanej sprawdza się mydło pielęgnacyjne. Silniejsze zabrudzenia, w tym tłuste plamy, usunie preparat do gruntownego czyszczenia.

Drewnianą podłogę – oprócz regularnej pielęgnacji – warto poddawać renowacji. Jeśli deski są intensywnie eksploatowane przez dzieci lub zwierzęta domowe i nie wyglądają już tak imponująco jak po montażu, w prosty sposób przywrócisz blask podłodze dzięki cyklinowaniu. Polega ono na zeszlifowaniu 2 milimetrów warstwy drewna za pomocą specjalnej maszyny. Jak często należy cyklinować podłogę? Zwykle po 5–10 latach warto zdecydować się na ten sposób renowacji drewnianej podłogi.